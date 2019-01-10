Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал Australian open

Путинцева уступила девятой ракетке мира

Казахстанка Юлия Путинцева завершила выступление на Australian open в одиночном разряде, передает Zakon.kz.

За выход в полуфинал казахстанка сыграла с девятой ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:6 2:6 в пользу теннисистки из Страны тюльпанов. Юлия Путинцева сейчас занимает 44 место в рейтинге WTA.

Ранее, в четвертьфинале, казахстанка разобралась с 5-й ракеткой мира американкой Слоан Стивенс, выиграв у нее в трех сетах 3:6 7:6 6:0

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019 года Australian open, входящего в так называемую серию Турниров Большого Шлема. составляет 60,5 миллиона австралийских долларов (более 42,5 миллиона долларов США).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!