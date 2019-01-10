АО "БРК-Лизинг" начата реализация проекта по развитию региональной авиации в Алматинской области

В рамках реализации проекта АО "БРК-Лизинг" профинансирован закуп двух самолетов модели L-410 чешского производства для АО "Авиакомпания "Жетысу".

Компания АО "БРК-Лизинг" (дочерняя структура АО "Банк развития Казахстана, входящая в структуру холдинга Байтерек) в рамках Государственной программы "Нурлы Жол" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Акиматом Алматинской области приступила к реализации проекта по обновлению парка воздушных судов для региональных и санитарно-медицинских авиаперевозок, передает Zakon.kz.

В рамках реализации проекта АО "БРК-Лизинг" профинансирован закуп двух самолетов модели L-410 чешского производства для АО "Авиакомпания "Жетысу". В настоящее время самолеты уже прибыли в аэропорт Талдыкоргана.

"Проект по обновлению парка воздушных судов реализован в рамках Государственной программы "Нурлы Жол" и направлен на развитие малой и региональной авиации, что становится важной задачей отрасли гражданской авиации для обеспечения доступа населения удаленных населенных пунктов к крупным центрам агломераций, решения экстренных потребностей", - отметили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

"Развитие региональной авиации позволит расширить рынок услуг авиации, сохранить и развить инфраструктуру для эксплуатации малой авиационной техники, удовлетворить потребность отраслей экономики, в том числе предоставление медико-санитарных, туристских и других услуг", - резюмировали в пресс-службе АО "БРК-Лизинг".

В настоящее время модель L-410 успешно эксплуатируется на территории более чем пятидесяти государств, расположенных на пяти континентах. За время производства самолета в общей сложности было собрано около 1200 его экземпляров. Наибольшей популярностью он пользуется на территории стран СНГ. L-410 предназначен для перевозки 19-ти пассажиров, груза или для специфических целей. Для эксплуатации и технического обслуживания этой категории самолета требуются минимальные расходы. При этом, данные самолеты могут осуществлять посадку на взлетно-посадочные полосы с твердым и грунтовым покрытием при экстремальных температурных условиях, что характерно для резко-континентального климата Казахстана.

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек". Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.

Основными видами деятельности АО "Авиакомпания "Жетысу" являются: перевозка пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнение авиационных работ гражданскими и воздушными судами; выполнение технического обслуживания воздушных судов; осуществление производственно-хозяйственной деятельности для удовлетворения потребителей в авиационных перевозках. Является 100% государственной компанией и осуществляет рейсы по социально значимым направлениям.

Компания Aircraft Industries, a.s. является крупнейшим производителем пассажирских самолетов в Чешской Республике с многолетней традицией авиационного производства, насчитывающая около 1000 сотрудников. Обширное портфолио деятельности включает комплексное производство самолетов, начиная от заготовок до жестяных частей, от производства кабелей и агрегатов до финальной сборки самолетов. Все это находится на заводе в г. Куновице на Юго-Востоке Чешской Республики.

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