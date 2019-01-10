Инновационная молодежь: в Астане наградили победителей конкурса "Nurintech"

Победителей и призеров конкурса поздравил первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев.

В международном технопарке IT-стартапов "Astana Hub" состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса инновационных проектов "Nurintech". Молодежное крыло "Жас Отан" проводит его уже третий год подряд по инициативе Главы государства, передает Zakon.kz.

Победителей и призеров конкурса поздравил первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев.

"По инициативе Главы государства у нас реализуется большая программа Третьей модернизации Казахстана, в основе которой лежит форсированный технологический инновационный прогресс. Основатели таких крупнейших компаний как Amazon, Tesla, SpaseX, Google, Alibaba и других мировых компаний прежде чем достигнуть сегодняшних показателей очень много трудились, верили в свои мечты и силы. И ни у кого не вызывает сомнений, что их успех закономерен. Нашей стране нужны талантливые молодые люди, инноваторы, бизнесмены. Ваши победы – это победы всего Казахстана", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

На конкурс поступило 1100 заявок со всех регионов страны. Для определения лучших работ была создана независимая комиссия.

В номинации "Социально значимые инновации" 1 место занял кызылординец Нурсултан Примбетов, разработав мобильное приложение для аренды транспорта с целью снижения заторов в городах.

Главный приз в номинации "Лучший молодой ученый" достался новаторам из ВКО. Их проект "сплавы на основе тантала" нашел широкое применение в качестве материалов для медицины благодаря уникальному сочетанию свойств – высокой прочности, малой плотности, высокой коррозионной стойкости и лучшей биосовместимости.

В номинации "Молодежный инновационнный проект" первенствовала ученица из Алматы Любовь Дудченко. Ее проект может способствовать привлечению туристов и жителей Алматы к посещению гор.

Также среди призеров универсальный гаджет для автоматизации инвалидной коляски, роботизированная трость для слабовидящих и незрячих людей, инновационная разработка для восстановления деградированных земель и другие.

Каждому из победителей были вручены денежные премии в размере 1 000 000 тенге, занявшим вторые места – 500 000 тенге, замкнувшим тройку лучших – 250 000 тенге.

Ученику 11 класса из Костаная Петру Шилову вручили специальный приз – грант в Международный университет информационных технологий.

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте партии nurotan.kz.

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