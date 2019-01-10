Информацию об отмене крещенских купаний в Актау назвали недостоверной

Крещенские купания в этом году будут проведены на набережной 14 "а" микрорайона возле инсталляции "I love Aktau".

Акимат Мангистауской области распространил информацию, опровергающую сведения об отмене крещенских купаний в Актау, передает Zakon.kz.

В Актау ежегодное Крещенское купание 19 января в этом году отменено из-за отсутствия подходящего места, - сообщалось накануне в ряде СМИ.

"Уважаемые жители и гости города Актау! На сайтах lada.kz и inaktau.kz распространилась не достоверная информация о том, что в этом году в Актау отменены крещенские купания. Однако хотим сообщить, что со слов настоятеля Благовещенского прихода города Актау Игоря Вырикова, храм официально не заявлял об отмене крещенских купаний на море. Ежегодно крещенские купания проводились в 15 микрорайоне. В связи с уменьшением уровня воды в море, акимат города Актау сообщает об изменении место проведений церемония. Крещенские купания в этом году будут проведены на набережной 14 "а" микрорайона возле инсталляции "I love Aktau"", - сказано в сообщении акимата региона.

Между тем вышеуказанные региональные СМИ отмечают, что первоначальная информация об отмене купаний была распространена официальными лицами.

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