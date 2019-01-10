Подравшийся с врачом сотрудник облздрава Павлодара уволился

Чиновник облздрава был уволен, по данным пресс-службы учреждения, согласно поданному заявлению, а взыскание (выговор) он получил "за нарушения этики государственного служащего".

Взыскание получил бывший и. о. главного специалиста отдела управления здравоохранения Павлодарской области Нариман Шахмарданов за побои главному врачу третьей горбольницы, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Проведено служебное расследование, результаты рассмотрены на дисциплинарной комиссии. Шахмарданов привлечён к дисциплинарной ответственности: выговор по решению дисциплинарной комиссии управления; он следом написал заявление об увольнении по собственному желанию, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

Чиновник облздрава был уволен, по данным пресс-службы учреждения, согласно поданному заявлению, а взыскание (выговор) он получил "за нарушения этики государственного служащего".

Как стало известно, ранее служебное расследование установило, что 14 ноября 2018 года между исполняющим обязанности главного специалиста отдела охраны общественного здоровья и первичной медико-санитарной помощи управления здравоохранения Нариманом Шахмардановым и главным врачом городской больницы № 3 Павлодара Марленом Ахметовым произошел словесный конфликт.

В итоге госслужащий нанес телесные повреждения оппоненту. Оба тогда попали в больницу. А в декабре административный суд Павлодара оштрафовал Н. Шахмарданова за побои на десять месячных расчетных показателей.

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