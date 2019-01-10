Момент покупки ножа, которым убили Тена, попал на видео

Арман Кудайбергенов выбрал овальный нож длиной 10 сантиметров и направился в отдел, где продаются перчатки.

Покупка ножа, которым убили Дениса Тена, попала на камеру, пишет Sputnik Казахстан.

В суде по делу убийства фигуриста выступил начальник службы безопасности одного из гипермаркетов Арман Шарипов.

По его словам, с правоохранительных органов поступил запрос о ножах со штрих-кодами.

"Наш комплекс полностью оборудован видеонаблюдением. Мы проверили все и определили, что такой нож у нас продавался. И по видео я узнал подсудимого Армана Кудайбергенова. Я видел, как он на неизвестной машине приехал ночью. Кажется, это была машина марки Mazda. По камерам видео, что из машины вышли трое. Другой парень с девушкой оставались на парковке", - рассказал в суде Шарипов.

Читайте также: Полицейский видел, как убивали Дениса Тена.

Далее, Арман Кудайбергенов направился в отдел, где продавались кухонные принадлежности. В этом отделе он был недолго. В течение пяти-семи минут он выбрал овальный нож длиной 10 сантиметров и направился в отдел, где продаются перчатки. Там он выбрал обычные хлопчатобумажные перчатки. На кассе он расплатился за нож, перчатки и купил жевательную резинку.

Начальник службы безопасности также заявил, что покупка ножа подсудимым была осуществлена в ночь с 17 на 18 июля 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!