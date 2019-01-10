15 школьников эвакуировали из горящей школы в Темиртау

Обошлось без пострадавших.

21 человек, из них 15 детей, эвакуировались самостоятельно при пожаре в темиртауской общей среднеобразовательной школе №1 Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Вызов на пульт противопожарной службы поступил 10 января в 17:13. Произошло возгорание мусора в мастерской в подвальном помещении школы на площади 0,2 кв.м.

Горение было локализовано в 17:27 и ликвидировано в 17:29. Обошлось без жертв и пострадавших.

К месту вызова было привлечено 17 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!