В Индии на похороны крокодила пришли 500 человек

В Индии 500 человек пришли на похороны крокодила, передает РИА Новости.

Рептилия по имени Гангарам жила в пруду и успела завоевать любовь жителей близлежащих деревень. Как выяснили представители лесничества, крокодил умер в возрасте 130 лет от старости.

The villagers now wish to build a statue of Gangaram near the pond to remember the friend, the ‘divine creature’ who got the village a new name – ‘Magarmachha vala gaaon’ pic.twitter.com/joFa81FF5G