Рассылку о штрафах за прогулы школьников прокомментировали в МОН

В сообщениях говорилось о наказании почти в 16 тысяч тенге за прогулы детей.

В Министерстве образования и науки прокомментировали ложные сообщения о наказании за прогулы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

В сообщениях говорилось о наказании почти в 16 тысяч тенге за прогулы детей. Якобы это приказ Министерства образования. В самом ведомстве родителей успокоили, а заодно обнародовали детали законопроекта о повышении статуса педагога. При подготовке документа специалисты учли многочисленные пожелания учителей. Одно из них касалось выхода на пенсию.

"В основном, речь шла о доплатах, очень много пожеланий было по выслуге лет, выход на пенсию досрочно. Мы поставили, определили 30 лет как самую оптимальную такую дату. На сегодня законопроект ушёл, мы направили его во все госорганы", - сказала заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Сауле Кабимолдаева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!