Казахстанца сняли с борта китайских авиалиний
Его вывели в наручниках.
Фото : vn.ru10 января 2019, 22:14
Мужчину сняли с рейса китайских авиалиний "Хайнань", сообщает Zakon.kz со ссылкой на "autolife_almaty" в Instagram.
По словам очевидца, казахстанец летел на рейсе Пекин-Алматы. Он начал тыкать вилкой в щеку пассажира. Позже к нему подошла стюардесса, мужчина нагрубил ей, выражаясь нецензурной лексикой. Пассажира пытались успокоить, но это только раззадорило его.
Немного спустя, к нему подошли сотрудники воздушной охраны, надели наручники и вывели с борта самолета.
Внимание! Нецензурная лексика!
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