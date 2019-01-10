Казахстанца сняли с борта китайских авиалиний

Его вывели в наручниках.

Мужчину сняли с рейса китайских авиалиний "Хайнань", сообщает Zakon.kz со ссылкой на "autolife_almaty" в Instagram.

По словам очевидца, казахстанец летел на рейсе Пекин-Алматы. Он начал тыкать вилкой в щеку пассажира. Позже к нему подошла стюардесса, мужчина нагрубил ей, выражаясь нецензурной лексикой. Пассажира пытались успокоить, но это только раззадорило его.

Немного спустя, к нему подошли сотрудники воздушной охраны, надели наручники и вывели с борта самолета.

Внимание! Нецензурная лексика!

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