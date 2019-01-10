Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанца сняли с борта китайских авиалиний

Его вывели в наручниках.

Фото : vn.ru10 января 2019, 22:14

Мужчину сняли с рейса китайских авиалиний "Хайнань", сообщает Zakon.kz со ссылкой на "autolife_almaty" в Instagram.

По словам очевидца, казахстанец летел на рейсе Пекин-Алматы. Он начал тыкать вилкой в щеку пассажира. Позже к нему подошла стюардесса, мужчина нагрубил ей, выражаясь нецензурной лексикой. Пассажира пытались успокоить, но это только раззадорило его.

Немного спустя, к нему подошли сотрудники воздушной охраны, надели наручники и вывели с борта самолета.

Внимание! Нецензурная лексика!


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты