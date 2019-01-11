В Америке начался ипотечный бум

Количество ипотечных заявок заметно подскочило.

Ипотечные ставки в США упали до минимума с апреля 2018 года, что заметно простимулировало спрос, передает Lenta.ru.

Средняя ставка по 30-летним кредитам за неделю снизилась с 4,51 до 4,45 процента, по 15-летним - с 3,99 до 3,89 процента годовых, отметили в компании. На этом фоне количество ипотечных заявок подскочило на 20 процентов.

По данным Freddie Mac, отрицательная динамика по ставкам отмечается уже два месяца.

"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - цитирует информагентство главного экономиста корпорации Сэма Хейтера.

Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, ипотечные условия в стране ухудшились: среднее значение ставки по 30-летним жилищным кредитам, выданным в 2018 году, составило 4,54 процента против 3,99 годом ранее.

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