Жители многоэтажек Шахана запасаются дровами и делают в квартирах углярки

Из 117 многоэтажек Шахана печками пользуются почти в полусотне домов.

Полсотни пятиэтажек вместо батарей отапливаются печками в Шахане. А в некоторых панельных домах жители даже обустроили углярки. Запасаться углем и дровами привыкли еще с 90-х годов. Многие давно отчаялись ждать центральное отопление и срезали батареи в квартирах за ненадобностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Внешне пятиэтажка от городских домов не отличается, но внутри – деревенский дух. В каждой квартире – по печке, в кладовках хранят дрова, а на первых этажах подъездов открыли углярки в заброшенных квартирах.

Недавнее обрушение дома в Магнитогорске жители Шахана восприняли крайне болезненно. Говорят, что едва успели оправиться от своей трагедии, и снова ужасное напоминание.

Из 117 многоэтажек Шахана печками пользуются почти в полусотне домов. В 21 установлены модульные котельные, в остальных – электрокотлы. Решить проблему обещают уже 18 лет, однако жители уже не верят в это чудо.

Аким Шахана в прошлом году уже сообщал съемочной группе телеканала, что в поселке появится центральная котельная. Но точных сроков не мог назвать из-за проведения конкурсных процедур на строительство. Сейчас ответил, что ситуация прояснилась.

- До конца января, 26-го точно, будут подведены итоги, и будет определен подрядчик, кто будет строить. Весной планируется первый кирпич уже заложить. Рассчитано на 2 года. То есть, это 2019-2020 год. Отопительный сезон в 2020-2021 году мы начнем уже с новой котельной, - сказал аким поселка Шахан Галым Умирбеков.

Заветная мечта жителей - котельная - будет построена на въезде в Шахан, недалеко от электроподстанции и водонасосной. Земельный участок выделен еще в 2013 году. Проложат коммуникации только до пятиэтажек – дальше жильцам придется самим проводить тепло к себе домой. Это обойдется примерно в 50 тысяч тенге каждой семье. По словам пенсионеров, такие траты для них слишком большие, но в акимате дотаций для этой категории населения не предусмотрено. Единственное, что могут посоветовать сейчас чиновники – понемногу откладывать на будущие коммунальные затраты.

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