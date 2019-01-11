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Косметологи назвали опасность, которую несёт шарф

Незаменимый зимний аксессуар необходимо стирать так же часто, как и остальную повседневную одежду, иначе вы обязательно столкнётесь с акне.

Фото : oldgazeta19.ru11 января 2019, 01:42

Дерматолог и косметолог британского медицинского центра Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон (Meryn Patterson) сообщила, что нестираная необходимая зимняя вещь - шарф - может причинить вред здоровью, передает Life.

Нерегулярная стирка этого аксессуара, по словам врачей, приводит к закупорке пор, появлению прыщей на подбородке, шее, спине или груди. Как отметила Паттерсон, шарф нужно стирать так же часто, как и остальную повседневную одежду.

- Если вы надеваете обтягивающую одежду во второй раз, предварительно не постирав её, вы рискуете заработать прыщи из-за оставшегося на ней пота и постоянного соприкосновения с кожей, - сказала она.

Вещи из синтетических материалов, как заверила косметолог, ещё больше усугубляют ситуацию, а хлопковые, наоборот, позволяют поту испаряться быстрее.


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