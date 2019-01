Трамп сравнил "средневековую" стену на границе США с колесом

Президент США Дональд Трамп ответил критикам, называющим идею стены на границе устаревшей. В этой связи американский лидер вспомнил колесо, пишет Лайф.

"They say a wall is medieval—well, so is a wheel," President Trump says at meeting near southern border. "A wheel is older than a wall."



"There are some things that work, you know what? A wheel works, and a wall works." https://t.co/ggvqU6e3Hh pic.twitter.com/jeAdc3dPYu