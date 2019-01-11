Головкин попал в шорт-лист потенциальных соперников "Канело"

Бой может пройти в мае.

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс считает, что трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса может состояться даже на "Синко де майо", сообщает Sports.kz.

Ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы "Канело", заявила, что в мае мексиканский боксер точно не будет драться с Головкиным. Многие зарубежные СМИ предсказывали их третий бой в сентябре 2019 года.

Тем не менее, Джонс считает, что это один из вариантов для "Канело" и его команды именно на 4 мая. Также в список претендентов, по мнению автора, входят Дэниэл Джейкобс, Давид Лемье, Деметриус Андраде, Билли Джо Сондерс, Джермалл Чарло и Каллум Смит.

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