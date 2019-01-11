Матери семерых детей подарили дом в Мангистау

Сейчас директор фонда и волонтеры помогают женщине с ремонтом.

Щедрый подарок сделали четыре предпринимателя из Актау. Теперь мама Людмила Смагулова и ее семеро детей будут зимовать в новеньком двухкомнатном доме, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание ИнАктау.

41-летняя Людмила Смагулова в 2006 году переехала из сельской местности Атырауской области в Мангистаускую. Женщина после смерти своей мамы осталась совсем одна с пятью мальчиками и двумя девочками - самому младшему два с половиной года.

С супругом она развелась, но сохранила теплые отношения. По ее словам, бывший муж старается периодически помочь, однако этого недостаточно для многодетной семьи.

Сама Людмила пока работать не может, так как занята воспитанием малолетних детей, требующих постоянного ухода. Единственным помощником в семье стал старший 22-летний сын.

"Мой старший устроился на работу. Помогает, как может, заботится, старается вытянуть нас. Сама я всегда работала, ничего не чуралась, но с появлением младшеньких, пока не могу выйти на работу", - рассказала Людмила.

В Мангистау семья ютилась во времянках – средств на хорошее жилье катастрофически не хватало. Помимо добрых людей, помощь продуктами и вещами первой необходимости оказывали в благотворительном фонде "Мы люди, мы вместе". По словам директора фонда Имангазы Досмухамбетова, про Людмилу узнали предприниматели и решили сделать подарок в новом году – построить дом для семьи.

"Двухкомнатный дом находится в селе Батыр. Здесь имеется оборудованная кухня, проведено отопление, электричество. Когда мы рассказали Людмиле с детьми о нем, они долго не могли поверить, что это правда, что у них появился свой угол", - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Сейчас директор фонда и волонтеры помогают женщине с ремонтом. Уже скоро семья примет первых гостей – предпринимателей, подаривших дом и надежду на светлое будущее.

Это не первый случай проявления человеческой доброты в регионе. В прошлом году меценат из Актау, имя которого по сей день остается неизвестным, подарил двум семьям по квартире - матери-одиночке Гульшат Абиевой, а также супругам Асхату Амирову и Жанар Урбисиновой.

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