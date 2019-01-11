Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду

Американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании.

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Местная полиция хочет узнать, совпадает ли образец ДНК Роналду с генетическим материалом, найденным на платье Кэтрин Майорги.

Полиция недавно направила ордер в судебную систему Италии, поскольку Роналду в настоящий момент выступает за туринский "Ювентус".

В сентябре 2018 года немецкий журнал Spiegel сообщил, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По данным издания, в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений. Позднее полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании девушки.

Роналду ранее неоднократно отрицал обвинения.

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