11 января на большей территории Казахстана будет метель

Местами по республике возможны туман, гололед, усиление ветра.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются местами осадки, лишь в отдельных районах республики погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике возможны туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 20-25 м/с, ночью и утром местами прогнозируется туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами возможна низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами - туман, гололед, в Кызылординской области на дорогах гололедица.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Астане будет частично облачно, 17-19 градусов мороза.

В Алматы днем будет облачно, температура воздуха составит 0 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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