Казахстанский военный обокрал российского военнослужащего

Вечернее застолье закончилось для него судом.

В военном суде Карагандинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя командира батальона воинской части 35748, сообщает Zakon.kz.

Военный обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188 (Кража) и ч. 1 ст. 367 УК РК (Дача взятки).

"19 сентября 2018 года, капитан Е., находясь в служебной командировке в Приозерске, вечером в кафе, в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу сотового телефона у военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Далее, за прекращение в отношении него досудебного расследования по факту совершения кражи, Е. лично передал начальнику отдела военной полиции в служебном кабинете последнего взятку в виде денег в сумме 50 000 тенге, где и был задержан с поличным",- сообщает пресс-служба военного суда РК.

За совершение данных преступлений приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа, в сумме 1 202 500 тенге, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций государственного служащего в государственных органах и Вооруженных Силах Республики Казахстан.

Также суд лишил его воинского звания "капитан". Приговор не вступил в законную силу

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