ПРАВМЕДИА: прямой эфир по изменениям 2018 года в ГК и ГПК

Ведущая вебинара – Амангельды Айжан.

Прямой эфир "Актуальные изменения 2018 года в ГК и ГПК" проводит Информационная система ПАРАГРАФ.

Дамы и господа! Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, на котором будут рассмотрены самые важные изменения в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, произошедшие в 2018 году.

Ведущая вебинара – Амангельды Айжан, доктор юридических наук, и.о. доцента кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби.

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