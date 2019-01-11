ПРАВМЕДИА: прямой эфир по изменениям 2018 года в ГК и ГПК
Ведущая вебинара – Амангельды Айжан.
Фото : кадр видео11 января 2019, 10:00
Прямой эфир "Актуальные изменения 2018 года в ГК и ГПК" проводит Информационная система ПАРАГРАФ.
Дамы и господа! Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, на котором будут рассмотрены самые важные изменения в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, произошедшие в 2018 году.
Ведущая вебинара – Амангельды Айжан, доктор юридических наук, и.о. доцента кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953474-869b342ea7a5f45f27cd166484c841cd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...