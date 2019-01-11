Казахстанка примет участие в финале Beauty of Universe 2019

На международном конкурсе в этом году отменили дефиле в купальниках.

Казахстанка Дидар Атмаджа стала финалисткой международного фестиваля красоты и творчества Beauty of Universe 2019, передает Zakon.kz.

Девушка из Алматы занимается танцами, учится на журналиста и довольно успешно участвует в конкурсах красоты и таланта. В прошлом году она стала одной из вице-мисс Алматы, а также Мисс фотогеничность и победительницей конкурса талантов на Miss Asia pacific International 2018, прошедшем на Филиппинах. На этом она решила не останавливаться и подала заявку на участие в еще одном крупном международном проекте.

"На конкурсах красоты в Казахстане мне пока не везет. Но международный конкурс на Филиппинах показал, что не все потеряно. На Beauty of Universe я подала заявку на сайте, заполнила анкету, видео, и пришла вот такая новость о том, что меня выбрали финалисткой. Теперь буду готовиться к финалу, который пройдет осенью 2019 года в России в одном из современных концертных залов Москвы",– рассказала Дидар Атмаджа.

Требования для потенциальных участниц просты– заявки могут подать незамужние, не имеющие детей девушки от 18 до 28 лет и ростом от 165 см. Также оргкомитет готов рассматривать анкеты от участниц, находящихся в разводе, но не имеющих детей.,

Конкурс Beauty of Universe в этом году изменил формат– из него убрали самый спорный и в то же время привлекающий внимание зрителей этап.

"Впервые в истории международных конкурсов выход в купальниках будет заменен на творческий конкурс, где каждая участница должна будет раскрыть свой творческий потенциал, подготовив предварительно пятиминутный мини-фильм на заданную тему . Организаторы делают упор на актерское мастерство и таланты",- поведала девушка.

Пока названы только 3 финалистки, но вскоре будут объявлены все 10 участниц главного шоу.

Обладательница титула Beauty of Universe 2019 помимо подарков от спонсоров и международного признания получит возможность сняться в одной из главных ролей короткометражного или полнометражного фильма, а также принять участие в съемках музыкального клипа.

В состав жюри в этом году вошли президент и генеральный продюсер международного фестиваля красоты и творчества Beauty of Universe Леонид Хромов и профессиональные модели- обладательницы главных титулов двух последних конкурсов.

Международный проект был основан в 2015 году в России. Первый финал конкурса состоялся 11 ноября 2017 года в России в «Сочи Казино и Курорт». Конкурс с каждым годом расширяет географию участниц. Если в 2019 году он пройдет в России, то в 2020 году Beauty of Universe может пройти во Франции в Каннах в Palais des Festivals et des Congrés de Cannes.

Альберт Ахметов

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