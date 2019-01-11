В Алматы у девочки украли телефон и угрожали ножом ее однокласснице

Ведутся поиски подозреваемого.

В соцсетях появилась информация о происшествии, случившемся 10 января в одном из пассажирских автобусов, передает Zakon.kz.

"Вот этот человек сегодня в автобусе 118 вытащил у ребенка телефон. Ребенок попросил вернуть телефон, ее одноклассница начала звонить на этот номер, телефон зазвенел у него в кармане. На остановке он вышел, девочки погнались за ним, сфотографировали сзади, тут подошел другой мужчина и угрожал им ножом. Кто-нибудь может опознать его?" - сказано в описании к фото, размещенному в паблике kris_p_kz.

В пресс-службе ДП Алматы по данному факту сообщили, что инцидент произошел на пересечении пр. Назарбаева и ул. Толе би, в 118 маршруте.

"Заявление по данному факту было принято накануне. С целью раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников как районного звена, так и Управления криминальной полиции города. Изображения будут приобщены к делу и тщательно изучены", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Поиски подозреваемого будут вестись в том числе и среди тех, кто ранее привлекался за имущественные преступления, так как это могут быть рецидивисты. В настоящее время ведется комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

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