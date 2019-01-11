Верховный суд РК вынес еще один оправдательный приговор

Еще по двум уголовным делам снижено наказание для осужденных с учетом требований закона.

Уголовная коллегия Верховного суда РК 9 января рассмотрела четыре дела. По одному из них вынесен оправдательный приговор, по двум – снижено наказание для осужденных с учетом требований закона. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС РК Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

Так, по делу Николая Чалика уголовное дело прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В 2017 году Чалик, находясь в местах лишения свободы, был признан виновным в неповиновении законным требованиям администрации УИС и был осужден к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в учреждение УИС максимальной безопасности. Апелляция оставила приговор суда без изменения.

Верховный суд удовлетворил протест генерального прокурора, признав отсутствие в действиях Чалика признаков преступления по инкриминированным фактам (7 эпизодов) злостного неповиновения законным требованиям администрации учреждения УИС.

"По трем эпизодам Чалик привлечен к ответственности за членовредительство. При этом нарушение режима содержания, согласно УИК, образуют действия по членовредительству, если они совершены с целью уклонения от отбывания наказания или исполнения установленных обязанностей, либо сопряжены с угрозой представителям администрации учреждения, их оскорблением, неповиновением им с целью нарушения режима отбывания наказания. Такие мотивы действий Чалика по делу не установлены и в приговоре суда не приведены", - пояснил Кальянбеков.

Квалифицируя указанные действия Чалика, как злостное неповиновение, суд также не учел положения нормативного постановления Конституционного Совета РК от 27 февраля 2008 года, согласно которым членовредительство, при котором вред человеком причиняется самому себе и не сопровождается применением насилия в отношении других лиц либо иными противоправными действиями, как крайняя форма протеста, может быть способом защиты собственного достоинства лицами, изолированными от общества, является формой выражения мнения (протеста) и способом защиты своих прав осужденными к лишению свободы.

"Привлечение при таких обстоятельствах к ответственности за членовредительство расценивается, согласно указанному нормативному постановлению, как ограничение права на свободу выражения мнения и признано неконституционным, - отметил представитель ВС. - Осужденный пояснял о нанесении себе телесных повреждений в знак протеста по поводу незаконных действий администрации и угроз расправой со стороны другого осужденного. Указанные доводы Чалика судом не проверены и им не дано надлежащей оценки. Тогда как, по утверждению Чалика, именно они спровоцировали его на нанесение телесных повреждений".

По другим трем эпизодам осужденный лежал на полу вне отведенного для сна времени и, согласно приговору, тем самым, нарушил распорядок дня и режим отбывания наказания. Между тем, в правилах внутреннего распорядка учреждений УИС не содержится такого ограничения. Осужденный пояснил, что спал на полу и не знал о запрете.

По последнему эпизоду нарушение порядка отбывания наказания выразилось в нежелании Чалика знакомиться с материалами о наложении дисциплинарного взыскания в помещении дисциплинарного изолятора, а также протестных высказываниях в адрес сотрудника учреждения. Однако ни по своему содержанию, ни по характеру нарушения, учитывая его однократность, оно не может являться основанием для привлечения Чалика к уголовной ответственности по ч.1 ст.428 УК.

В связи с отбытием срока наказания по приговору суда Чалик освобожден из-под стражи немедленно. За ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Чапай Байболатов приговором суда от 18 апреля 2018 года был осужден на 3 года условно с установлением пробационного контроля, а также привлечением к принудительному труду, не превышающему 240 часов в год.

Байболатов был обвинен в содействии совершению кражи чужого имущества в крупном размере группой лиц. Апелляция оставила приговор без изменений.

"Уголовное дело пересмотрено в кассации по ходатайству адвоката осужденного. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда постановила отменить приговор в части привлечения к принудительному труду. Кассацией при рассмотрении уголовного дела был установлено, что к осужденным были применены нормы наказания, не предусмотренные ч.2 ст.44 УК. В остальной части судебные акты признаны обоснованными и законными", - рассказал Б. Кальянбеков.

В 2018 году Азат Досмамбетов был признан виновным в грабеже в особо крупном размере и осужден на 9 лет лишения свободы. Апелляция оставила приговор без изменений.

Кассационная инстанция пересмотрела приговор в отношении осужденного по его ходатайству. Верховный суд снизил наказание на 1 год и постановил окончательно назначить к отбытию Досмамбетову 8 лет лишения свободы.

Как пояснил пресс-секретарь ВС, судебные акты изменены в связи с тем, что местные суды не учли обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, а именно наличие у осужденного малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено. Это явилось основанием для применения ч.2 ст.55 УК, которая не дает назначить наказание свыше 8 лет.

Также не учтен тот факт, что потерпевшие во время судебных заседаний уточнили свои исковые требования к Досмамбетову в связи с возмещением ущерба другими осужденными по делу, снизив сумму иска. В связи с этим коллегия снизила взысканную судом сумму материального ущерба.

В остальной части судебные акты остались без изменений.

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