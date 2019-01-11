Женщина пыталась пронести в Казахстан запчасти для iРhone из Китая

Также в зале въезда обнаружен объемный бесхозный груз.

Комплектующие для мобильных телефонов и лекарственные препараты задержаны в МЦПС "Хоргос", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ РК.

Вечером 10 января 2019 года в подразделении пограничного контроля МЦПС "Хоргос" отряда пограничного контроля "Хоргос" пограничники задержали 35-летнюю гражданку Республики Казахстан.

Она следовала из МЦПС в Республику Казахстан в пешем порядке.

"Задержанная пыталась пронести контрабандным путем комплектующие для мобильных телефонов “iPhone” (дисплеи с материнскими платами - 1085 шт, корпусы - 230 шт.) общим весом 88 кг. Также, при обходе данного подразделения в зале въезда из МЦПС в РК обнаружен бесхозный груз - 100 мобильных телефонов "LAND ROVER" и 88 кг 200 гр. лекарственных препаратов китайского производства",– рассказали в пресс-службе ПС КНБ РК.

Задержанные товары переданы по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

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