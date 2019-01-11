Вертолеты, паркинги, премиум-авто: что конфисковали у алматинцев в 2018 году

В список изъятого вошли земли, квартиры, машины, деньги.

В неимущественном отделе Департамента юстиции Алматы подвели итоги 2018 года и рассказали, что было конфисковано у жителей города за 12 месяцев, передает Zakon.kz со ссылкой на руководителя отдела Мейржана Танкибаева.

Так, судебными исполнителями Депюста Алматы за 12 месяцев 2018 года в доход государства обращено как движимое так и недвижимое имущество.

Что касается недвижимости, то это было 15 единиц квартир и паркингов. В доход государства изъяли четыре земельных участка общей площадью 1,5 га.

Движимого имущества было изъято 25 автотранспортных средств, в том числе Toyota Land Cruiser Prado, 2005 г.в., Land Cruiser Prado, 2014 г.в., Mercedes-Benz, 2000 г.в, BMW 318, 1999 г.в., два Nissan Patrol, 2007 г.в., Lexus ЕS300, 2000 г.в., Hyundai Avante), внедорожники премиум класса.

Помимо этого были изъяты два вертолета: Eurocopter и Bell.

Также в список изъятого вошли: деньги (более 500 млн тенге, 240 021 долларов США, 52 210 рублей, 65 215 Евро), 204 тыс. бутылок алкоголя, 5460 пачек табачных изделий, 2736 телевизоров и оргтехники, 8792 единицы ювелирных изделий.

Снесено было в 2018 году 30 незаконных объектов. Это кафе, СТО, пристройки, автомойка, рестораны.

Из квартир, домов и общежитий было проведено 44 выселения. Приостановили деятельсность 87 объектов малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в пресс-службе Департамента юстиции, конфискат передается в Комитет государственного имущества и приватизации АДГСПК.

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