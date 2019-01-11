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Курс доллара вырос на один тенге на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,66 тенге.

Фото : Zakon.kz11 января 2019, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,66 тенге за доллар (+1,03 тенге), объем торгов – 33,6 млн долларов (-20 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 433,40 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,6990 тенге за юань (+0,5120 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (-1 800 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 375,3-377,5 тенге, евро - 433-436 тенге, рос. рубля - 5,58-5,64 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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