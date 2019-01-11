Родители казахстанцев благодарят Президента за эвакуацию их детей и внуков из Сирии

Масштабная гуманитарная операция «Жусан» была проведена по поручению главы государства.

Родители казахстанцев, которые обманным путем попали в сети вербовщиков и оказались в зоне вооруженного конфликта, выражают благодарность Президенту страны – Лидеру Нации за эвакуацию их детей и внуков из Сирии, сообщает Zakon.kz. Напоминаем, данная операция состоялась 5-6 января 2019 года.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Позвольте выразить от имени родителей, дети которых обманным путем были вывезены в зону боевых действий, огромную благодарность за гуманитарную операцию «Жусан» по эвакуации казахстанских граждан из Сирии, которая была проведена 5-6 января 2019 года лично по Вашему поручению, и за оказанное им содействие по прибытии на Родину.

Несомненно, такая масштабная уникальная акция стала возможной благодаря Вашему высокому авторитету на международной арене и мудрости!

Мы, папы и мамы, дедушки и бабушки возвращенных граждан плачем от счастья, мы безмерно рады и счастливы, что благодаря Вам наши дети и внуки спасены, благополучно вернулись на свою любимую Родину и теперь у них впереди – адаптация, по Вашему поручению им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Безграничное Вам спасибо, Нурсултан Абишевич, за то, что Вы, как глава нашего государства, Лидер Нации всегда поддерживаете своих граждан, где бы они ни находились, в какую бы ситуацию ни попали, обеспечиваете их безопасность и даете надежду на светлое будущее, на дальнейшую достойную жизнь.

Благодарим, что невиновные лица, как Вы сказали, не будут лишены гражданства Казахстана.

Также хотелось бы выразить глубокую благодарность всем государственным силовым и правоохранительным органам – представителям КНБ, МВД, МИД, дипломатического корпуса за конструктивную работу, проводимую ими в деле борьбы с международным терроризмом, за активное участие в операции «Жусан». Они сделали все возможное, чтобы наши дети и внуки благополучно прилетели домой, во время перелета их обеспечили питанием, детишкам дали книжки и игрушки.

Надеемся, верим и просим, чтобы и остальные казахстанцы, которые волею судьбы остались сейчас в сирийско-иракской зоне, вернулись домой. По сообщению КНБ, там еще находится порядка 380 граждан Казахстана, с которыми проживают до 500 детей. Они испытывают голод, холод, болезни, нужду и страх. Они неоднократно присылали на Родину аудио сообщения и рассказывали своими детскими голосочками, что боятся взрывов и гула самолетов и просили своих бабушек и дедушек помочь им вернуться в Казахстан.

Выражаем надежду, что никто не будет против возвращения наших заблудившихся сыновей и дочерей на Родину, ведь многие из них попали в зону вооруженного конфликта, в сети вербовщиков обманным путем, по незнанию религии, по неопытности, наивности, им обещали, говорили одно, а на деле оказалось совсем другое.

К сожалению, Казахстан тоже затронула проблема радикализма некоторых верующих и, в первую очередь, под ударами радикализации оказались наши дети, которые необдуманно выехали в Сирию и Ирак, а теперь невинно страдают и внуки. Конечно, они не думали, что попадут на войну, в такой ад и сегодня пришло прозрение, что нет там никакого мусульманского государства и настоящего, чистого ислама, что они обманулись. Многие из дочерей уже поняли, что их мужей просто использовали.

В связи с этим родительская общественность Казахстана неоднократно обращалась к нашему государству и руководству страны за помощью, и мы рады, что наши ожидания оправдались, и мы нашли понимание и поддержку в Вашем лице, уважаемый Нурсултан Абишевич! Вы дали нашим детям второй шанс и мы надеемся и верим, что после реабилитации они сами смогут участвовать в недопущении радикализма и экстремизма в нашей стране, внесут в это благое дело свою лепту.

Мы, родители, поддерживаем государство в том, что если нашими сыновьями были совершены преступления в зоне боевых действий, то они должны понести за это законную ответственность. А если они не совершали и раскаиваются, то помочь им реабилитироваться и встать на правильный путь.

От имени родителей казахстанцев:

Ботагоз Махатова

Кульгадыша Букенова

Айжан Тухтабаева

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