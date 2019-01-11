Сдерживать цены в Казахстане через СПК станет проще

В Астане и Алматы СПК сейчас участвует в проектах по сдерживанию цен через льготные организации.

Социально-предпринимательским корпорациям (СПК) в Казахстане хотят дать больше свободы. Об этом сообщил на круглом столе в Мажилисе Парламента РК вице-министр сельского хозяйства Берик Бейсенгалиев, передает Zakon.kz.

Одно из предложений – дать СПК возможность постоянно закупать товары в случае необходимости, основываясь лишь на единожды взятом разрешении от специальной комиссии.

"Основной задачей СПК мы видим активное содействие местным исполнительным органам и агробизнесу в реализации региональных проблем АПК, в том числе через привлечение инвестиций. СПК осуществляет закуп продтоваров в период сбора урожая и реализует их на внутреннем рынке в период повышения цен", - сказал он.

По его словам, в рамках разрабатываемого сегодня проекта закона по развитию бизнес-среды и регулированию торговой деятельности рассматривается вопрос о предоставлении большей свободы действий СПК.

"Есть зарегулированность в управлении Стабфондами: аким на месте создает комиссии, она определяет перечень объемов закупаемых товаров. Дальше это предложение вносится акиму региона о проведении закупочных интервенций. Аким принимает решение о проведение закупочных товарных интервенций. Дальше комиссия по управлению Стабфондами уведомляет СПК, и затем СПК закупает товары. Причем бывает, что несколько раз нужно закупать и тогда оперативность теряется", - пояснил выступающий.

Так, Бейсенгалиев указал, что предлагается дать больше полномочий СПК, чтобы один раз комиссия приняла решение о перечне закупаемых товаров, определило предельную надбавку. А далее, чтобы СПК самостоятельно принимала решение, когда закупать. Это дало бы большую мобильность.

"В Астане и Алматы СПК участвует в проектах по сдерживанию цен через льготные организации. Суть проекта в том, что СПК разрабатываются правила реализации механизма на стабилизацию цен через льготное финансирование торговых организаций", - сообщил вице-министр.

Он рассказал о новой схеме, по которой сегодня товары поставляют торговым точкам через СПК.

"Торговые объекты заключают договора, в которых предусмотрено со стороны СПК финансирование торгового объекта через пополнение оборотных средств, а торговый объект берет на себя обязательства реализации определенного перечня продуктов по цене, установленной СПК. В Астане и Алматы это апробировано. В Астане заключены договоры с Астыкжан и Кенмарт. Заранее финансируются эти торговые объекты, торговые объекты дают предоплату товаропроизводителям и поставщикам. И в течение определенного периода времени на 25 видов товаров держат фиксированную цену. Преимущество в том, что очень прозрачный механизм. Не нужно самому СПК закупать, хранить и тратить деньги на логистику. Это очень хороший механизм и следует его тиражировать в других регионах", - проинформировал представитель Минсельхоза.

Помимо этого, на его взгляд, СПК могли бы быть задействованы в государственно-частном партнерстве.

"К примеру, СПК могли бы входить в долю оптово-распределительных центров, сеть которых планируется построить в ближайшие несколько лет в таких городах как Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и Актобе. Кроме того, они могли бы участвовать в рамках финансирования проектов в рамках отраслевых программ, в том числе местных и молочных ферм, участвовать в строительстве мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, сахарных заводов", - заключил замглавы аграрного ведомств.

Оксана Скибан, Астана

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