Депутат Омаров призвал СПК уделять внимание сельскому бизнесу

На его взгляд, помощь сельчанам в развитии собственного дела должна быть приоритетном для СПК, но на деле ситуация выглядит иначе.

По словам депутата Сапархана Омарова, социально-предпринимательские корпорации (СПК) сегодня ограничиваются в основном формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат констатировал, что малому и среднему бизнесу (МСБ) практически нереально самостоятельно выйти в розничную сеть, меры по ярмаркам недостаточно, поэтому процветает ниша посредников.

МСБ на селе сегодня сложно заниматься производством и реализацией. Неумение продумать собственный бизнес мешает взаимодействовать с различными кредитными учреждениями. Упускаются многие возможности, по сути, не требующие вложений. Эти меры должны быть приоритетными для СПК. Сегодня большинство СПК заняты в других сферах и мало внимания уделяют сельскому хозяйству, ограничиваясь в основном формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров", - сказал депутат на круглом столе в мажилисе.

В качестве примера Омаров привел данные, что из 17 проектов на общую сумму 58 млрд тенге, реализуемых СПК в регионах, проектам сельского хозяйства отведено всего 5,7%, а проектам в сфере строительства почти 70%.

"В вопросах формирования и использования стабилизационных фондов существует ряд проблем, которые не находят своего решения. К примеру, при закупе в стабилизационный фонд овощей имеет место быть риск утери продукции, а именно естественная убыль при хранении, связанная с ограничением сроков хранения. Вместе с тем, в пределах возможных сроков хранения по указанным видам продукции стабилизирующий эффект оказать невозможно, так как в этот период не наблюдается значительного роста. В летний период, когда наблюдается значительный рост, возможность закупить и сохранить в регионе данный вид продукции не представляется возможным", - подчеркнул мажилисмен.

Также, по его словам, имеются факты, когда закуп продукции в стабилизационные фонды производился с последующим снижением цен на данный вид продукции.

"Есть факты, когда денежные средства, выделенные на закуп продукции, по назначению не использовались, а хранились на депозитных счетах СПК. В нескольких областях стабилизационные фонды не создавались. В ряде областей такая деятельность является убыточной и есть предложение вывести СПК из программы формирования стабилизационного фонда", - заключил Омаров.

Оксана Скибан, Астана

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