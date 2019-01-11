Минздрав определит предельные цены для реализации лекарств во всех регионах

Также будут регулироваться и дорогостоящие лекарства.

11 января на онлайн-конференции на площадке официального ресурса PrimeMinister.kz председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала о нововведениях в области лекарственного обеспечения населения. В частности, о снижении цен на лекарства в рамках реализации Послания Президента, передает Zakon.kz.

Как отметила Бюрабекова, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий" разработан в соответствии с Посланием Президента народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и направлен на регулирование цен на все лекарственные средства.

"Как только закон вступит в силу — через три месяца со дня опубликования — начнется процедура определения предельных оптовых и предельных розничных цен, выше которых нельзя будет реализовывать лекарственные средства оптовым дистрибьюторам и в розничном секторе", — сказала Людмила Бюрабекова.

Целью внедрения государственного регулирования цен на лекарственные препараты является обеспечение единых механизмов формирования цен на лекарственные препараты в оптовом и розничном сегменте не зависимо от региона. Это позволит повысить экономическую доступность лекарственных средств для населения и усилить ответственность участников фармацевтического рынка: производителей лекарственных средств, организаций оптовой и розничной реализации.

Председатель Комитета фармации разъяснила, что изменения в формировании цен на лекарственные средства предполагают 4 уровня регулирования цен — на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

"Четыре уровня регулирования цен касаются непосредственно регистрации цены самим производителем: они касаются тех препаратов, которые зарегистрированы в Республике Казахстан. Далее будет утверждаться с учетом наценки предельно оптовая цена и предельно розничная цена. И отдельно правила будут регулировать формирование цен для закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", — отметила Бюрабекова.

При этом также будут регулироваться и дорогостоящие лекарства.

Бюрабекова сделала акцент на том, что регулирование цен не скажется на качестве лекарственных препаратов.

"Цена и качество — это два критерия, которые всегда учитываются в лекарственном обеспечении. За качество у нас отвечает экспертная организация — Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Когда проходит регистрация, компания представляет целый пакет документов, подтверждающих качество препарата. Если препарат зарегистрирован на территории Республики Казахстан, значит он подтвердил свои безопасность и качество. Соответственно регулирование цен на качестве препаратов не скажется. Оно скажется на маржинальности: ту маржу, ту наценку, которую мы будем утверждать приказом, мы активно обсуждали с общественностью и ассоциациями. И в принципе данная наценка их всех устраивает. Мы не ожидаем, что будет вымывание или отток каких-то препаратов с рынка", — сказала председатель комитета фармации.

Вместе с тем во всех регионах страны цены на лекарственные средства будут одинаковые.

"Независимо от региона, от того сельская или городская аптека цены будут утверждаться приказом и одинаково действовать в пределах всей территории РК", — сказала Бюрабекова.

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