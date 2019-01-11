Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шахматистка Жансая Абдумалик возглавила мировые рейтинги до 20 лет

Казахстанка отметилась на верхних строчках во всех видах шахмат.

Фото : КФШ11 января 2019, 12:25

Казахстанка Жансая Абдумалик возглавила список лучших шахматисток планеты до 20 лет сразу во всех видах шахмат, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская шахматистка лидирует по рейтингу ЭЛО в классике, рапиде и блице. До этого ни одному казахстанскому шахматисту не удавалось покорить мировой рейтинг одновременно в трех видах игры.

"Я горжусь своей дочерью. Она много трудится, постоянно совершенствует свое мастерство. И этот исторический показатель – результат ее плодотворной и скрупулезной работы",– говорит отец спортсменки Данияр Аширов.

Жансая начала заниматься шахматами с раннего детства и уже в 14 лет стала самым молодым гроссмейстером Казахстана. Сейчас в копилке восемнадцатилетней спортсменки множество наград престижных республиканских и мировых турниров.

"Каждый раз я стараюсь выкладываться по полной, применяя все свои умения, которыми я обязана родителям и тренерам, Да, это неплохое достижение, но это не повод почивать на лаврах. Мне есть над чем работать и куда расти, и самый главный для меня результат – каждый день играть лучше, чем я играла вчера",– призналась шахматистка.

Интересно, что в текущем взрослом рейтинге FIDE Жансая занимает 20 место с 2468 очками. Из казахстанок выше нее только Динара Садуакасова, расположившаяся на 17 позиции (2472 балла).

В ноябре 2018 году на своем дебютном взрослом Чемпионате мира Жансая Абдумалик стала первым спортсменом в истории казахстанских шахмат, вышедшем в четвертьфинал. А на чемпионате мира по рапиду и блицу, прошедшем в декабре минувшего года, шахматистка заняла 6 место по быстрым шахматам среди женщин.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты