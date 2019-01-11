Шахматистка Жансая Абдумалик возглавила мировые рейтинги до 20 лет

Казахстанка отметилась на верхних строчках во всех видах шахмат.

Казахстанка Жансая Абдумалик возглавила список лучших шахматисток планеты до 20 лет сразу во всех видах шахмат, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская шахматистка лидирует по рейтингу ЭЛО в классике, рапиде и блице. До этого ни одному казахстанскому шахматисту не удавалось покорить мировой рейтинг одновременно в трех видах игры.

"Я горжусь своей дочерью. Она много трудится, постоянно совершенствует свое мастерство. И этот исторический показатель – результат ее плодотворной и скрупулезной работы",– говорит отец спортсменки Данияр Аширов.

Жансая начала заниматься шахматами с раннего детства и уже в 14 лет стала самым молодым гроссмейстером Казахстана. Сейчас в копилке восемнадцатилетней спортсменки множество наград престижных республиканских и мировых турниров.

"Каждый раз я стараюсь выкладываться по полной, применяя все свои умения, которыми я обязана родителям и тренерам, Да, это неплохое достижение, но это не повод почивать на лаврах. Мне есть над чем работать и куда расти, и самый главный для меня результат – каждый день играть лучше, чем я играла вчера",– призналась шахматистка.

Интересно, что в текущем взрослом рейтинге FIDE Жансая занимает 20 место с 2468 очками. Из казахстанок выше нее только Динара Садуакасова, расположившаяся на 17 позиции (2472 балла).

В ноябре 2018 году на своем дебютном взрослом Чемпионате мира Жансая Абдумалик стала первым спортсменом в истории казахстанских шахмат, вышедшем в четвертьфинал. А на чемпионате мира по рапиду и блицу, прошедшем в декабре минувшего года, шахматистка заняла 6 место по быстрым шахматам среди женщин.

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