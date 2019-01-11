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Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

В частности, депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов, включающий ряд казахстанско-иорданских соглашений в правовой сфере.

Фото : Ж.Куспанов11 января 2019, 12:39

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

В частности, депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов, включающий ряд казахстанско-иорданских соглашений в правовой сфере.

В том числе акт о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соглашение направлено на оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по угловным делам.

В пакете также соглашения о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц.

Центральным госорганом для реализации целей соглашений от Казахстана является Генеральная прокуратура.


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