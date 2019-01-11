Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
В частности, депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов, включающий ряд казахстанско-иорданских соглашений в правовой сфере.
Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.
В частности, депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов, включающий ряд казахстанско-иорданских соглашений в правовой сфере.
В том числе акт о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соглашение направлено на оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по угловным делам.
В пакете также соглашения о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц.
Центральным госорганом для реализации целей соглашений от Казахстана является Генеральная прокуратура.
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