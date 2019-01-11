Подсудимый о драке с Денисом Теном: Не мог с ним справиться

Во время драки Арман Кудайбергенов снял ремень и попытался им отбиваться, однако Денис Тен лишил преступника ориентации ударом в голову

Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов рассказал в суде о том, как произошла драка со спортсменом, передает Sputnik.

Денис Тен погиб от ножевых ранений в бедро. При задержаниях оба подозреваемых признались в нанесении ударов ножом. Позже Арман Кудайбергенов отказался от своих показаний и заявил, что его вынудили признаться.

Вспоминая произошедшее, Кудайбергенов рассказал, что когда снимал автозеркала, Денис Тен подошел к машине.

"Я решил бежать и упал на капот автомобиля Toyota Camry, затем побежал в другую сторону. Я бросил краденые зеркала. Денис Тен побежал за нами и настиг меня возле спортивной площадки. Началась драка. Но, честно признаться, я не мог с ним справиться", — сообщил Кудайбергенов, давая показания.

Он снял ремень, чтобы отбиваться, и дважды ударил им Тена: один раз попал по спортсмену, второй — нет. В ответ Денис Тен ударил соперника по голове, на время лишив ориентации.

"Когда пришел в себя, Денис Тен присел рядом. Рядом со мной стоял Киясов. Мы посмотрели на Дениса, растерялись и стали убегать", — вспоминает подсудимый.

О том, что Киясов наносил удары Денису Тену ножом, Кудайбергенов узнал после случившегося.

"Я увидел, что Нуралы выбросил нож, который был в рюкзаке. Я его спросил, зачем он это сделал, он сказал, что ударил Дениса ножом два раза", — пояснил Кудайбергенов.

Сам Кудайбергенов выбросил ремень и перчатки.

"Я спросил у Киясова, зачем он ударил. Он ответил, что не знает, как это случилось. Я узнал о том, что Денис Тен был ранен, во время следствия. До этого я не видел следы крови на месте происшествия. Мы побежали через дворы к автомобилю. Затем позвонили Жанар Толыбаевой и сказали ей, чтобы она подошла к нам. Мы ее дождались и поехали в сторону озера Сайран. В машине обсуждали, как Киясов ударил ножом Дениса Тена, и надеялись, что он не умрет", — рассказал Кудайбергенов.

Мать Дениса Тена спросила, зачем Кудайбергенов сказал Толыбаевой утверждать, что они не знакомы. Подсудимый ответил, что не хотел, чтобы у девушки были проблемы.

"Мы познакомились с Жанар в апреле 2018 года, сначала общались, потом между нами вспыхнула любовь. Она носит под сердцем моего ребенка", — заявил Кудайбергенов.

Оксана Тен также спросила, зачем он звонил на следующий день после происшествия другу и просил 5000 долларов. Кудайбергенов затруднился ответить.

"Так было нужно, я не могу вам сказать. Больше ничего по этому поводу не буду говорить", — заявил обвиняемый.

Ранее во время процесса Кудайбергенов принес извинения матери погибшего и всему Казахстану.

"Я раскаиваюсь, прошу прощения у мамы Дениса Тена, у всех казахстанцев. Когда меня задержали, у меня не было другого варианта, как признаться, что я убил. Но потом я подумал, зачем мне признаваться в том, что я не совершал. На следующий день я поменял свои показания. На месте преступления я не увидел другого выхода, как бросить зеркала и бежать", — объяснил Кудайбергенов.

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