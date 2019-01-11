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Какую погоду ждать в выходные, рассказали синоптики

В западных и северо-западных районах вместе с повышением температуры воздуха ожидаются снегопады, местами метели и сильный порывистый ветер.

Фото : из открытых источников11 января 2019, 13:37

О погоде на 12-14 января рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

С районов Черного моря на Казахстан смещаются атмосферные фронты, и Сибирский антициклон под их влиянием начнет разрушаться, а температура воздуха повышаться в большинстве областей республики.

Но в западных и северо-западных районах вместе повышением ожидаются снегопады, местами метели и сильный порывистый ветер.

А на погоду южных, юго-восточных и восточных областей Казахстана в ближайшие сутки будет оказывать южный циклон, который вызовет местами снег, метель, сильный западный ветер, на юге и юго-востоке туман и гололёд.


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