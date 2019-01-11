МВД Кыргызстана проверил сведения о завышенных расходах штаба Жээнбекова

В 2018 году юрист в соцсетях разместил документ, исходя из которого следовало, что предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова якобы израсходовал в несколько раз больше средств, чем указано официально.

Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о завершении доследственной проверки по факту появившейся информации о якобы превышенных расходах предвыборного штаба президента КР Сооронбая Жээнбекова, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение МВД КР.

Как отмечают в ведомстве, 27 ноября 2018 года юрист Нурбек Токтакунов в Facebook опубликовал файл по выборам президента Кыргызстана. Следственная служба МВД Кыргызской Республики организовала проведение доследственной проверки.

"В ходе доследственной проверки были опрошены руководители центрального избирательного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики, начальники и сотрудники избирательных штабов районов, областей и городов республики. В настоящее время доследственная проверка по материалу завершена. В связи с выездом в отпуск за пределы Кыргызской Республики, уполномоченная по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надира по возвращению будет приглашена в Следственную службу МВД Кыргызской Республики для дачи пояснений, после чего будет принято окончательное решение", - сообщили в МВД Кыргызстана.

Что касается публикации, повлекшей проверку, то в опубликованном кыргызстанским юристом Токтакуновым документе указано, что предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова якобы израсходовал в несколько раз больше средств, чем указано официально.

Исходя из документа, штаб Жээнбекова израсходовал 1,1 миллиарда сомов и 6,8 миллиона долларов. В официальном отчете для ЦИК указана цифра в 158 миллионов сомов.

Токтакунов заявлял, что документ ему представил человек, имевший отношение к избирательному штабу.

"В реальности, как видно из представленного документа, на избирательную кампанию Жээнбекова было потрачено 1 млрд 170 млн 265 тыс. 187 сомов и $6 млн 855 тыс. 700. Учитывая курс доллара в период избирательной кампании, в общей сложности потрачено около $24 млн", – писал юрист. В официальном отчете для ЦИК указана цифра в 158 миллионов сомов.

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