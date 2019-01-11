Нурсултан Назарбаев встретился с видным ученым

Глава государства обсудил с Мырзатаем Жолдасбековым вопросы реализации программы духовной модернизации "Рухани жаңғыру".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным и общественным деятелем, видным ученым Мырзатаем Жолдасбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы реализации программы духовной модернизации "Рухани жаңғыру".

"М.Жолдасбеков рассказал о проводимой им работе в рамках осуществления ключевых направлений, изложенных в программной статье Главы государства "Семь граней Великой степи",– говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!