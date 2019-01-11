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Нурсултан Назарбаев встретился с видным ученым

Глава государства обсудил с Мырзатаем Жолдасбековым вопросы реализации программы духовной модернизации "Рухани жаңғыру".

Фото : Акорда11 января 2019, 15:21

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным и общественным деятелем, видным ученым Мырзатаем Жолдасбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы реализации программы духовной модернизации "Рухани жаңғыру".

"М.Жолдасбеков рассказал о проводимой им работе в рамках осуществления ключевых направлений, изложенных в программной статье Главы государства "Семь граней Великой степи",– говорится в сообщении.


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