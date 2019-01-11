Доллар еще вырос на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 376,06 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,30 тенге за доллар при объеме торгов 56 750 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 376,06 тенге за доллар (+1,43 тенге), суммарный объем торгов – 90 350 тыс. USD (-15 400 тыс. USD).

Ссредневзвешенный курс рубля России составил 5,6319 тенге за рубль при объеме торгов 21 200 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6319 тенге за рубль (+0,0238 тенге), суммарный объем торгов – 21 200 тыс. рублей (-43 800 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7600 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 376,3-378,1 тенге, евро - 433-436 тенге, рос.рубля - 5,59-5,65 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.

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