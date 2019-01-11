"Стена Трампа" не выдержала первых испытаний

Конструкции распилили подручными средствами.

Образцы конструкции, из которой может быть построена стена на границе США и Мексики, оказались недостаточно прочными — их можно распилить пилой. К такому выводу пришли в Департаменте внутренней безопасности США после проведения экспертизы, сообщает NBC News.

Сотрудников пограничной службы попросили проверить прототип стены на прочность и попытаться сломать конструкцию с помощью подручных предметов.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп приказал создать восемь моделей стены из стали и бетона, которые он сам протестировал в марте 2018 года. Выбор лидера пал на стену, состоящую из стальных столбов. Отмечается, что такая же конструкция использовалась и при предыдущих администрациях.

В то же время в феврале 2018-го Управление таможенной и пограничной охраны представило доклад, в котором говорилось, что в конце 2017 года образцы были протестированы и оказались непригодными для использования. Тогда в документ не были включены фотографии, поясняет NBC.

Ранее в январе Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. До этого он показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Президент посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

В ходе специального обращения к американцам Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит", в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мехико.

"Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", — заявил Трамп в своем обращении.

Источник: Lenta.ru

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