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Преподаватель, избивший студента в Жаркенте, попал под следствие

В акимате Алматинской области заявили, что для разбирательства в инциденте создана специальная комиссия областного управления образования.

Фото : из открытых источников11 января 2019, 16:49

По делу рукоприкладства преподавателя физкультуры колледжа Жаркента начато досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

"В отношении дела избиения преподавателем физкультуры колледжа Жаркента начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК", - сообщили в Департаменте полиции.

В акимате Алматинской области заявили, что для разбирательства в инциденте создана специальная комиссия областного управления образования. По итогам проверки будут приняты меры в отношении руководства колледжа и педагога.

На видео было запечатлено, как преподаватель физкультуры избил студента и выражался в их адрес не цензурной лексикой.


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