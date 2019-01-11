Свыше 300 мероприятий пройдет в Год молодежи в Актюбинской области

Акцент будет сделан на развитии международного молодежного сотрудничества, волонтерского движения

План мероприятий Года молодежи в Актюбинской области был рассмотрен на совещании, прошедшем под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева, передает Zakon.kz.

В работе заседания, помимо представителей государственных органов, приняли участие руководители общественных организаций по делам молодежи. Общественные активисты из районов области были подключены к совещанию в режиме видеоконференцсвязи.

Всего в рамках Года молодежи по области будет реализовано более 300 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровней, с охватом свыше 200 тысяч актюбинцев в возрасте 14-29 лет, сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики области Нурлан Кунтуов.

По его словам, акцент будет сделан на развитии международного молодежного сотрудничества, волонтерского движения, военно-патриотического воспитания молодежи в рамках модернизации общественного сознания, предпринимательства, привитии культурных, гражданских и духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, при участии ПРООН будет усилена работа по профессиональной ориентации и занятости безработной и не занятой учебой молодежи.

"Данная категория молодых людей будет трудоустроена на местные предприятия, а ПРООН покроет оплату их труда в течение первых трех месяцев работы. Если за этот срок молодой работник сможет проявить себя эффективным сотрудником, то будет принят уже в штат предприятия, если же нет – то сможет подать заявку в ПРООН на финансирование своего социального проекта", - уточнил Нурлан Кунтуов.

Резюмируя обсуждение, глава региона подчеркнул, что все мероприятия в рамках Года молодежи должны быть нацелены на достижение конкретных результатов.

"Необходимо определить целевые индикаторы, по которым будет оценена эффективность проделанной работы. Должны быть конкретные итоги, к примеру, такие как повышение уровня трудоустройства молодежи, снижение уровня молодежной преступности и так далее. Также важно уделять особое внимание привитию молодым чувства патриотизма, любви к Родине. Поручения Главы государства по поддержке молодежи мы должны выполнить качественно, объединив усилия с общественными организациями", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

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