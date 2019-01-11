Алматинские вузы отчитались о борьбе с коррупционными рисками

Учебные заведения Алматы исполняют антикоррупционные рекомендации.

Представители высших учебных заведений Алматы, эксперты НИИ "Антикоррупционных технологии" и АДГСиПК обсудили реализацию первого раунда антикоррупционных рекомендаций в сфере образования и науки, передает Zakon.kz.

Обсуждение прошло на площадке проектного офиса "Sanaly Urpaq", здесь же презентовали электронную платформу карты коррупционных рисков по оценке внедрения антикоррупционных технологий в вузах.

"Агентство целенаправленно проводит работу по искоренению коррупционных рисков во всех сферах жизни нашего общества, в том числе в деятельности высших учебных заведениях, внося по итогам анализа соответствующие рекомендаций",– сказал руководитель проектного офиса "Sanaly Urpaq" Кайыржан Токушев.

Представители ВУЗов представили отчет об исполнениях антикоррупционных рекомендаций.

"Антикоррупционные рекомендации, разработанные Агентством, направлены на установление открытости и прозрачности в деятельности высших учебных заведений для искоренения возможных коррупционных рисков и повышения качества подготовки будущих специалистов",– подытожил руководитель Департамента АДГСиПК по Алматы Данияр Таумурат.

16 ноября прошлого года года председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким Алматы Бауыржан Байбек и вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в присутствии руководителей учебных заведений презентовали первый раунд антикоррупционных рекомендаций в сфере образования и науки РК.

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