Грабители связали беременную хозяйку и унесли 23 млн тенге
Из квартиры также вынесли драгоценности.
Фото : из открытых источников11 января 2019, 18:07
В Атырау задержаны грабители, которые похитили 23 млн тенге и драгоценности, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
8 января в одну из квартир жилищного комплекса "Томирис" проникли трое неизвестных - двое мужчин и женщина. В доме находилась беременная хозяйка. Ее связали скотчем, после чего похитили из квартиры 23 миллиона тенге и драгоценности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабители задержаны. Деньги и драгоценности у них изъяты.
Проводится досудебное расследование по статье 192 части 4 УК РК.
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