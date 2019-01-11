Брат родился в Казахстане, но казахом не является - Кличко о малой родине семьи

Немногие сразу вспомнят, где родились известные спортсмены.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, действующий мэр Киева Виталий Кличко в интервью с известным обозревателем Александром Беленьким рассказал о детстве, карьере в боксе, политике, допинге в спорте и фигуре младшего брата Владимира Кличко, cообщает Sports.kz.

Сам Виталий родился в Кыргызстане, в Владимир– в Семее.

"Тем, кто не знает, братья Кличко — из семьи военнослужащего. Отец — военный авиатор. Родился я в Киргизии, но киргизом не являюсь. Брат тоже не является казахом, но он родился в Казахстане. Но, тем не менее, Киргизия — малая такая родина. Жили и в Киргизии, и в Казахстане, и в России, и в Прибалтике, и в Чехии. Потом отец вернулся уже обратно на Украину. Так вот, поменял опять школу, одна из школ, по местам, там детство прошло, интересно проехать",– рассказал Виталий Кличко.

Он вспомнил, что во время прибытия в гарнизон в Чехию, когда уже с братом занимались профессиональным боксом, в Германии, посетил квартиру, где ранее проживала семья.

"В лесу стоит заброшенный уже не один десяток лет, военный городок. Зашли в ту квартирку, где мы жили. Я вижу эти обои, которые мы тогда еще клеили. Написано: "советский солдат". И что-то хотелось бы взять с собой, как память. Володи не было, я приехал один. Так, проходя, что же найти?! Заходя в ванную комнату, я увидел вытяжку. Меня осенило! Когда-то я в этой вытяжке показывал брату младшему, как нужно избавляться от плохих оценок. Отец у нас строгий был, постоянно контролировал. Даже не за двойку, а за тройку можно было получить. Как-то пришел Володя расстроенный домой. Мы: "Что такое?". Он: "Да вот, родителей в школу вызывают. Плохая оценка!". Он показал мне, как старшему брату. Я рву лист и засунул туда, в эту вытяжку",– поведал Кличко.

Самое интересное, что все с тех пор сохранилось.

"Приподнялся, засовываю руку, и вдруг нащупываю там какую-то стопку. Вытягиваю и вижу, что брат у меня был очень способный. Там не просто один листок, там целая папка, стопка этих тетрадей с не очень хорошими оценками. Так интересно было. Они долгое время были в сухом темном месте. Когда я их достал, то белая бумага начала желтеть прямо на глазах. Я беру, брату звоню. Говорю: "Так, твоих родителей в школу вызывают". Он сначала не понял. Я ему рассказываю историю, что я нашел твои тетради. Он был очень удивлен. Я говорю: "Да, брат, ты, конечно, урок старшего усвоил хорошо",– вспомнил Кличко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!