В Алматы прошел семинар для госслужащих по приоритетам работы

Были расставлены определенные приоритеты на информирование граждан, госслужащих об изменениях в законодательстве в сфере госслужбы.

11 января Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы проведен семинар-совещание для госслужащих государственных органов мегаполиса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

В ходе семинара-совещания были расставлены определенные приоритеты на информирование граждан, государственных служащих об изменениях в действующем законодательстве в сфере госслужбы.

С начала текущего года при поступлении на государственную службу кандидаты должны будут пройти тест по единым рамкам компетенций, которое имеет пороговое значение на правдивость ответов данных в ходе процесса прохождения теста и в случае не преодоления порогового значения свыше 50 %, кандидат может пересдать повторно по истечении 1 месяца. Единые рамки компетенции характеризуют деятельность государственных служащих, поскольку для нормальной работы государственный служащий должен иметь не только профильные знания, но и соответствующие навыки и умения, которые необходимы служащим для последующей эффективной работы.

Оценка кандидата по ЕРК (единые рамки компетенций) соответствует видению нашего Главы государства Н. А. Назарбаева современного и эффективного госаппарата, изложенного в его ежегодных посланиях народу Казахстана.

Единая рамка компетенций нацелена на то, что отбор и продвижение на госслужбе будут осуществляться по единым ценностям и принципам, которым должен быть привержен любой госслужащий вне зависимости от уровня занимаемой им должности и сферы его деятельности.

"Оценка компетенций нацелена на выявление потенциала служащего, определение его сильных сторон и зон, требующих развития", - отметил руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы Данияр Таұмурат

Также присутствующие были ознакомлены, с тем, что, в рамках программы "Цифровой Казахстан", с первого февраля текущего года внедряется процесс выдачи электронных сертификатов тестирования, который обеспечит минимизацию возникновения коррупционных рисков, и исключение возможности подделывания их.

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