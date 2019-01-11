Прокуратура Туркестанской области усилит надзор в сфере взыскания административных штрафов

Институт административного взыскания является важным механизмом карательного и превентивного характера.

Прокуратура Туркестанской области планирует усилить надзор в сфере взыскания административных штрафов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Анализ, который провела прокуратура Туркестанской области, показал снижение эффективности взыскания административных штрафов на 3% по итогам 2018 года, в сравнении с 2017 годом.

Этот спад обусловлен несвоевременностью и неполнотой принимаемых судебными исполнителями мер принудительного взыскания. Чтобы устранить этот недостаток при координации прокуратуры области, уполномоченные органы в течение 2018 года организовывали совместные мероприятия по выявлению злостных неплательщиков, установлению их имущества, водительских прав и лицензий.

Кроме того, организованы рейдовые мероприятия по задержанию автотранспортных средств владельцев, имеющих непогашенные административные штрафы, проведены поквартирные обходы для разъяснения необходимости уплаты штрафов.

В результате организованных мероприятий удалось взыскать в доход государства более 71 млн тенге неуплаченных административных штрафов.

В целом же за 2018 год органами прокуратуры области в указанном направлении проведено 10 проверок, по выявленным нарушениям внесен 31 протест, 71 представление, привлечены к дисциплинарной ответственности 39 должностных лиц, к административной 6, по мерам прокурорского реагирования исполнено более 7 тыс. документов на сумму порядка 153 млн тенге.

Данная работа будет продолжена в текущем году.

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