В СКО таксисты заставили пассажира-халявщика умыться зеленкой

Сотрудники полиции призывают всех лиц, занимающихся частным извозом, решать проблемы с оплатой клиентов только в установленном законодательством порядке.

Североказахстанские полицейские привлекли к ответственности водителей, заставивших умыться зеленкой клиента, не оплатившего проезд, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Видео инцидента несколько дней гуляло в местных пабликах социальных сетей. Полицейские установили круг его участников.

По информации пресс-службы департамента полиции, 26-летний житель аула Бесколь Кызылжарского района оказывал услуги такси через мобильное приложение в одном из таксопарков города. В ночь с 8 на 9 января он подвез клиента к пункту назначения. 29-летний житель Петропавловска отказался оплатить проезд.

"Таксист в присутствии других водителей, занимающихся частным извозом, заставил горожанина умыться раствором зеленки. По данному факту в отношении него собран материал по административной статье "Мелкое хулиганство", в отношении другого водителя - по статье "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции призывают всех лиц, занимающихся частным извозом, решать проблемы с оплатой клиентов только в установленном законодательством порядке.

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