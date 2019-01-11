Скандальную задержку рейса Астана – Алматы прокомментировали в авикомпании

Пассажиры были вынуждены ожидать полета в течение 12 часов.

В четверг, 10 января, в Астане произошла длительная задержка рейса D-714 по маршруту Астана – Алматы авиакомпании Scat, передает Zakon.kz.

По информации, опубликованной в соцсетях, 10 января рейс D-714 по маршруту Астана - Алматы, время вылета 12:40, был задержан по причине тумана в Алматы.

"Объявляют о задержки рейса на час. Причина "туман в Алматы", спустя час задержка рейса на час, и так по кругу, каждый час задержка на час. В итоге, 12 часов ожидания в аэропорту. Причина все так же "туман". Но при этом каждый час вылетали другие самолеты в Алматы, без задержек", - рассказывает один из пассажиров рейса.

"К чему это все я, из пассажиров были ребенок с онкологией, которого ждали врачи, беременная девушка без одной почки, которой было плохо, женщина, вылетающая транзитом в Стамбул, чтобы попасть в больницу по записи, пожилые люди и другие пассажиры, у которых были рабочие встречи", - возмущается пассажир.

В пресс-службе авиакомпании прокомментировали инцидент:

"Рейс Астана - Алматы 10.01.19 был задержан по причине плохих метеоусловий в городе Алматы. Условия слабой видимости в аэропорту сохранялись в течение продолжительного времени. В связи с чем, пассажирам трижды в течение дня было представлено питание и напитки (горячее питание и ланчбоксы). Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. К сожалению, авиакомпания не имеет влияния на изменение погодных условий. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом".

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