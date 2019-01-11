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Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть жену КВНщика

Водитель, насмерть сбивший женщину с коляской в Туапсе, получил три года.

Фото : © РИА Новости / Виталий Белоусов11 января 2019, 20:00

Водитель внедорожника, насмерть сбивший в Туапсе жену кавээнщика Егора Кирильчика, получил три года лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

ДТП произошло в конце июня. Отец с ребенком на руках успел пройти пешеходный переход, а следующую за ними мать с коляской сбил внезапно вылетевший внедорожник Mitsubishi. Погибшая оказалась женой кавээнщика из команды "Иркутск 350" Егора Кирильчика. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в Туапсе суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя джипа.

"Три года лишения свободы в колонии-поселении ему дали. Дополнительное наказание – два года лишения права управления транспортными средствами, взыскали моральный вред 600 тысяч рублей", - сообщил представитель прокуратуры
.


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