Топ-менеджер Huawei арестован в Польше по обвинению в шпионаже

Имена арестованных и детали произошедшего не разглашаются.

Топ-менеджер компании Huawei арестован в Польше по обвинению в шпионаже, вместе с ним под стражу взят гражданин республики. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Business Day.

Имена арестованных и детали произошедшего не разглашаются. Известно, что несколькими днями ранее в офисах Huawei и телекоммуникационного провайдера Orange Polska прошли обыски. По их итогам были изъяты некоторые документы компании и данные в электронном виде.

На эти события уже отреагировали в Китае. В частности, в МИД страны выразили обеспокоенность произошедшим и призвали Варшаву защищать законные права гражданина КНР.

Напомним, что ранее в Ванкувере по запросу США взяли под стражу финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. 11 декабря суд отпустил Ваньчжоу под залог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!