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25 двухэтажных домов остались без электричества в Атырау

Сгорел бесхозный трансформатор, обслуживавший дома.

Фото : из открытых источников11 января 2019, 21:50

25 двухэтажных домов остались без электричества в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

"Сегодня вечером в микрорайоне Лесхоз сгорел трансформатор мощностью 400 кВт. Как рассказал начальник городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шакир Кейкин, сгорел бесхозный трансформатор, обслуживавший 25 двухэтажных домов.

Жители этих домов в свое время отказались создавать КСК, а также заключать договор с АО "Атырау жарык", которое, в свою очередь, должно было обслуживать данный трансформатор.

В настоящее время сотрудники АО "Атырау жарык" принимают меры по замене сгоревшего трансформатора на новый", - рассказал Шакир Кейкин.


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