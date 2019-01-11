25 двухэтажных домов остались без электричества в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

Жители этих домов в свое время отказались создавать КСК, а также заключать договор с АО "Атырау жарык", которое, в свою очередь, должно было обслуживать данный трансформатор.

В настоящее время сотрудники АО "Атырау жарык" принимают меры по замене сгоревшего трансформатора на новый", - рассказал Шакир Кейкин.